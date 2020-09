Tenta di rubare il cellulare a una 17enne, poi la trascina in auto e prova a violentarla: arrestato

Ultimo aggiornamento: 12:27

Prima tenta di rapinare il telefono cellalare a una ragazza di 17 anni. Poi la afferra per un braccio, la trascina in auto e cerca di abusarne. Le urla della giovane attirano l'attenzione dei passanti e in poche ore l'uomo finisce in manette.L'episodio è accaduto questa notte in viale Japigia a Lecce , a pochi passi dalla centralissima Piazza Mazzini. Intorno alle 2.30 un uomo ha avvicinato la 17enne provando a sottrarrle il telefono cellulare. Un tentativo di rapina fallito che non lo ha fatto, comunque, desistere dalle sue cattive intenzioni. Tant'è che subito dopo ha afferrato il braccio della giovane con forza riuscendo a trascinarala nella sua macchina con la chiara intenzione di consumare una violenza sessuale Le urla della ragazza, però, hanno allarmato alcuni passanti, i quali hanno immeditamente chiamato il 113 mettendosi in contatto con la centrale operativa della Questura di Lecce. Le indagini sono scattate tempestivamente e gli agenti in poco tempo sono riusciti a rintracciare l'uomo che nel frattempo aveva tentato di far perdere le proprie tracce e ad arrestarlo con l'accusa di violenza sessuale e tentata rapina.