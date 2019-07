Tenta di montare una zanzariera, ma precipita nel pozzo luce

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un brutto incidente domestico si è verificato intorno alle 18.30 su via Regina Margherita a Carmiano. L’uomo, U.G, 70enne del posto, mentre era intento a montare una zanzariera su una finestra di casa, a causa forse di un improvviso giramento di testa, ha perduto l’equilibrio dal supporto su cui era salito, ed è precipitato a terra, da un’altezza di oltre due metri, finendo in una botola alla base del pozzo luce.L’anomalo tonfo ha attirato le attenzioni della moglie che compresa la gravità della situazione e preoccupata dalle condizioni di salute del marito, ha prontamente allertato i soccorsi. Sul posto in breve tempo sono giunti i vigili del fuoco e i sanitari del 118, che dopo aver messo in salvo l’uomo hanno deciso il trasferimento presso il “Vito Fazzi” di Lecce. Dopo i primi accertamenti in ospedale, l'uomo che non ha mai perso conoscenza, in seguito alla caduta pare abbia rimediato per fortuna solo qualche contusione e tanta paura.