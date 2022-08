Temporale su Melpignano, ma niente paura per il concertone: torna il sereno

Un temporale si è abbattuto nel pomeriggio nella zona centrale del Salento, compresa la Melpignano in fermento per il concertone della Notte della Taranta. Qualche disagio per i fan che già erano posizionati sul prato del piazzale antistante l'ex convento degli Agostiniani, così come per gli operatori - venditori di panini e bibite - che si sono ritrovati da un momento all'altro sotto la pioggia. C'è stato il fuggi fuggi. Ma niente paura: in serata tornerà il sereno. Il concertone è salvo.

Le previsioni per il fine settimana

Nel corso del fine settimana - si legge sul sito Meteopuglia.it - il transito di una saccatura in quota dal Mediterraneo occidentale verso i Balcani porterà un ulteriore aumento dell'instabilità con rovesci e temporali che potrebbero così raggiungere anche le coste adriatiche e localmente quelle ioniche. Il tutto accompagnato da temperature stabili o in locale flessione con valori nella norma.