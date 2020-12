L'intervista/il questore: «Tempo scaduto, tolleranza finita. Multe per chi non usa la mascherina»

I controlli da parte delle forze dell'ordine sul rispetto delle norme anticovid non sono mai cessati, ma con il week-end in arrivo partono anche tre settimane di superlavoro per garantire che shopping e rientri avvengano secondo i criteri previsti per la tutela della salute pubblica. E se finora si è cercato di agire con la forza di persuasione, a partire dai prossimi giorni ci sarà una stretta: nessuna tolleranza nei confronti chi non indossa correttamente (o peggio ancora non ha con sé) la mascherina. Di settimana in settimana si susseguiranno i comitati tecnici, sotto il coordinamento del questore Andrea Valentino, per definire le strategie con cui far fronte alle esigenze del momento. Ma intanto ieri in prefettura si sono definite le linee guida generali per affrontare le festività cercando di mantenere gli indici di contagio a un livello basso.

Questore, quali sono le emergenze del momento?

«Il passaggio da zona arancione a zona gialla ha determinato due cambiamenti: la possibilità di spostarsi tra Comuni e quindi di raggiungere il capoluogo dai paesi vicini o dall'hinterland e la possibilità di sedersi ai tavoli di bar e ristoranti fino alle 18. Sono queste le situazioni a rischio che andremo a monitorare con particolare attenzione nei prossimi giorni».

In che maniera saranno intensificati i controlli?

«Le strategie saranno definite nel corso di un tavolo tecnico che terremo già nei prossimi giorni. Posso anticipare che nel week-end i controlli saranno più robusti e che in città ci saranno zone, come via Trinchese e le altre vie dello shopping, insieme alle piazzette della movida, su cui saremo più presenti e più intransigenti».

Che intende?

«Sebbene anche nei giorni scorsi abbiamo elevato delle sanzioni a locali che non rispettavano le norme oppure a chi non indossava la mascherina, finora abbiamo cercato di essere piuttosto flessibili. Ma da questo momento in poi è finito il tempo delle raccomandazioni: non ci saranno più sconti per chi non ha la mascherina o non la indossa correttamente, si passa alle multe».

Le previsioni parlano di circa 30mila arrivi, buona parte dei quali nel Salento, nelle prossime settimane.

«Ci aspettiamo, fino al 20, un gran numero di rientri. Sorvegliati speciali saranno quindi la stazione con la Polizia ferroviaria, il Foro Boario per i pullman a lunga percorrenza e infine le principali arterie che saranno presidiate dalla Stradale. Faremo in modo che in nessuna di queste occasioni si creino assembramenti».

Dal 21, poi, si cambia di nuovo: spostamenti vietati tra comuni. Come farete in modo che le prescrizioni vengano rispettate?

«Bisognerà rimodulare di nuovo le strategie, prevedendo non pattuglie, ma posti controllo per le autocertificazioni, per evitare che ci si sposti per una gita verso il mare oppure verso le seconde case. La vera sfida, però, sarà quella delle tre giornate festive: 25, 26 dicembre e 1 gennaio in cui dovremo essere ancora più incisivi».

Su shopping e assembramenti, avete previsto particolari provvedimenti per le marine?

«Le marine, nel bene e nel male, sono le aree di maggiore bellezza e di maggiore preoccupazione in questa provincia. Gallipoli, Nardò, Porto Cesareo saranno presidiate grazie al supporto degli agenti dei commissariati, ma anche delle Polizie municipali».

La collaborazione con i sindaci è fondamentale.

«Siamo tutti sulla stessa barca e cerchiamo di fare in modo che le festività passino nel miglior modo possibile. I sindaci contribuiscono con le Polizie municipali, i cittadini devono contribuire allo sforzo collettivo rispettando tre semplici comportamenti di buon senso che ripetiamo da mesi: uscire lo stretto indispensabile, evitare gli assembramenti e indossare le mascherine».

