Scritte, sporcizia e indicazioni sulle centraline Enel: benvenuti al Teatro Romano

Cattivi odori, incuria e scarabocchi sui muri. Si presenta così agli occhi dei turisti l’area che abbraccia il Teatro Romano leccese. Nascosto tra i vicoli barocchi del centro cittadino, il monumento di epoca romana - tappa importante per chi vuole conoscere a fondo la storia della città - a oggi appare quasi abbandonato: due dei tre accessi utili per raggiungere il sito storico, infatti, sono spesso sporchi e maleodoranti e rischiano di mettere in fuga anche il visitatore più appassionato. E sono proprio i forestieri a protestare per i disagi legati alla visita di un bene che sembra dimenticato dalla città.«Non è una bella accoglienza per i visitatori – afferma Simona Melchiorre, guida turistica -. Ammetto che spesso volontariamente evito di passare da quelle parti proprio per evitare le domande da parte dei vacanzieri, stupiti dallo stato in cui si trova il reperto storico. Domande a cui poi è difficile rispondere. Il servizio di pulizia è attivo, io stesso vedo gli operatori al lavoro. Però forse servirebbe qualcosa di più, sia per gli odori che per le scritte che sono lì da tempo con muri che non sono mai stati ripuliti. Servirebbe più controllo perché è una delle attrazioni più importanti della città».