Teatro romano “bocciato” dai turisti. E le erbacce di Rudiae aspettano

È uno spettacolo poco degno per una città come Lecce quello che si presenta dinanzi agli occhi dei tanti turisti e delle scolaresche in gita che quotidianamente si recano in visita presso il Teatro Romano a poche centinaia di metri da quello che è l'altro simbolo della storia cittadina, l'anfiteatro romano. Stessa sorte anche per il magnifico Anfiteatro Rudiae dove anche qui le erbacce continuano a crescere a vista d'occhio, così come continuano ad aumentare i rifiuti gettati all'interno del sito archeologico. C'è attesa per la pulizia dei siti. La speranza sta nel bel tempo, ha detto nei giorni scorsi la Sprintendente Maria Piccarreta stilando un crono programma.«È un vero e proprio gioiello, una testimonianza storica che emoziona soltanto a guardarla. Peccato per quelle erbacce, ma non entro nel merito perché non conosco la situazione del posto», dice un turista della provincia di Bologna in vacanza a Lecce insieme alla moglie ed ad un'altra coppia di amici. «Monumenti come questo o come l'anfiteatro romano andrebbero custoditi gelosamente, sono testimonianze uniche che raccontano la storia di un territorio, indispensabili per capire le tradizioni, che devono essere tramandate anche alle nuove generazioni. Vedere un monumento o un sito archeologico sottolinea con un pizzico di amarezza il turista - lascia un senso di amarezza, in qualsiasi parte del mondo si trovi, perché l'amore per il passato è universale e bellezze come queste che avete voi a Lecce vanno salvaguardate».Al momento però le condizioni in cui versa il Teatro Romano sono a dir poco disastrose. Erbacce alte all'interno del sito e area circostante trasformata in una latrina a cielo aperto, con i segni ben visibili sia sul basolato che sui muri degli edifici circostanti. Dalla soprintendenza, per voce della referente Maria Piccarreta, arrivano rassicurazioni. Interventi di pulizia del sito, già programmati e non ancora messi in atto a causa delle instabili condizioni metereologiche, dovrebbero essere effettuati nei prossimi giorni. Intanto, però, la situazione peggiora con il passare delle ore e lo spettacolo offerto ai turisti non è certo dei migliori. «È una struttura meravigliosa, ma sembra versare in uno stato di abbandono, un vero peccato», dice il docente di un istituto superiore che ha accompagnato a Lecce gli studenti in gita scolastica di fine anno. «Non mi meraviglio però, ho visto situazioni analoghe in altre regioni italiane, sembra che ci sia un totale disinteresse verso la tutela del patrimonio storico-archeologico. Non è una bella cosa da dire aggiunge con rammarico il docente, professore di italiano in un liceo statale - ma è il segno tangibile di una società che cambia, dove le attenzioni vengono spostate altrove, tralasciando quella che è la storia». Anche una comitiva di turisti stranieri si ferma ad ammirare il Teatro Romano, scattando fotografie a raffica, che oltre alla bellezza del sito archeologico cittadino immortalano anche erbacce e rifiuti. Una situazione che ha suscitato indignazione anche tra le associazioni di tutela ambientale come Fai e Italia Nostra, con quest'ultima che si è detta pronta a sporcarsi le mani per ripulire con i propri iscritti il sito archeologico leccese. Aspetta infatti di tornare a splendere anche l'anfiteatro Rudiae, quest'ultimo completamente sommerso dalle erbacce. L'intervento è previsto per la prossima settimana. Ma c'è chi si offre per pulire dalle erbacce i siti archeologici. «Lo facciamo noi», hanno detto qualche giorno fa Italia Nostra e Fai. Prima che sia troppo tardi.