San Giuseppe tra devozione e solidarietà: ecco dove saranno allestite le "Tavole" in onore del santo

Torna la tradizione che si mescola alla devozione e alla solidarietà, pronta a scrivere, ancora una volta, una delle pagine più belle della storia salentina. Tornano nel Salento le Tavole di San Giuseppe, ricorrenza antica e altrettanto radicata nella devozione cristiana: tante le località del Salento pronte a celebrare, fino al 19 marzo, riti e manifestazioni in onore del santo, padre putativo di Gesù, che sono al tempo stesso sostegno per le famiglie bisognose del territorio, replicando una pratica antica e mai dimenticata. Quella di estendere, almeno per un giorno, ai meno fortunati, il piacere di una tavola ricca e imbandita.

La tradizione delle Tavole

Secondo la tradizione, le Tavole vengono preparate dai devoti nelle loro case e offerte a San Giuseppe per ricevere la sua protezione, o per grazia ricevuta: il loro allestimento è lungo e accurato ed ha inizio molti giorni prima. A Minervino di Lecce, Cocumola e Specchia Gallone, dal 17 al 19 marzo, tre giorni di gusto e cultura e gli immancabili tredici santi con i piatti della tradizione locale: “Borghi divini: tra santi, fiabe e megaliti”, questo il nome dell’evento organizzato dal Comune di Minervino e dall'Associazione "Il Mercatino del Gusto”, che vede nel suo programma un convegno, due laboratori del gusto, momenti enogastronomia condivisa, musica e, naturalmente, la “Tavola dei 13 santi”, con personaggi del mondo della politica, dell'imprenditoria e del giornalismo pugliese a rappresentare, come di consueto, i convitati alle prese con i piatti della tradizione. Si tratta di ben 169 piatti, esattamente 13 pietanze per ciascuno dei 13 santi presenti.

A Uggiano La Chiesa e a Casamassella, sua frazione, le case dei devoti tornano ad aprirsi per accogliere i tanti visitatori che prenderanno parte all’antico antico rito delle Tavole, nei giorni 18 e 19 marzo: saranno allestite in tutto 31 tavole, «fra cotte, crude e miste», e in piazza Umberto I, a Uggiano, ci sarà un gazebo informativo presso cui reperire le indicazioni per raggiungere le abitazioni.

“La grande Tavola di San Giuseppe” sarà allestita a Giurdignano, in piazza Municipio, il 18 e il 19 marzo, con degustazione dei piatti tipici di San Giuseppe presso gli stand della Pro Loco, mentre la musica farà da deliziosa cornice: in programma concerti, oltreché un percorso conoscitivo del territorio. I cibi offerti, in tutti i territori coinvolti, sono parte integrante della tradizione enogastronomica del Salento e al tempo stesso espressione della stagionalità: la Massa, una sfoglia di farina impastata con l'acqua e tagliata a strisce strette e lunghe, poi cotta con i ceci, è preparata e offerta in molti paesi, ma ci sono anche i vermiceddri, i lampascioni sott’olio, il pesce fritto, le verdure lesse, il baccalà, le pittule, fino ai prodotti preconfezionati a lunga conservazione: tutto il cibo è prezioso, ancor più per raggiungere le case delle persone bisognose. Tavole preparate e offerte anche ad Otranto, dove i festeggiamenti partiranno il 18 marzo, con la messa celebrata presso la chiesa di San Giuseppe (via Ottocento Martiri).

A Guagnano torna la secolare “Matthra di San Giuseppe”: un’ampia tavola imbandita con i piatti della tradizione sarà esposta dalla mattinata del 19 presso il salone parrocchiale, poi, nel primo pomeriggio, il corteo di carri vestiti a festa girerà per le vie del paese e raccoglierà le madie colme di generi alimentari offerti dalle famiglie del posto, e da alcune associazioni, per le persone bisognose. E ancora, Tavole di San Giuseppe a San Cassiano, il 18 e il 19, a Poggiardo, Vitigliano, Palmariggi, sempre il 18, a Cerfignano, il 18 e il 19. Le manifestazioni sono spesso abbinate, in alcune località, a vere e proprie sagre di prodotti tipici.