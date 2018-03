Gas nel bancomat, tentato furto alla Unipol banca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tentato furto al bancomat dello sportello Unipol Banca in via Tito Schipa a Taviano. Ignoti malviventi hanno agito intorno alle 3,30 quando hanno piazzato un ordigno esplosivo sul dispositivo forzando nello stesso tempo la porta blindata che consente l'accesso al vano adibito alla funzione. L'istituto aveva però ancorato il bancomat già da un paio di anni. I banditi non sono riusciti a portare via nulla nè dalla parte anteriore visibile, nè dall'interno. L'allarme è scattato e nel giro di pochi minuti sul posto sono giunti i carabinieri. Dei ladri, allontanatisi a mani vuote però, nessuna traccia. Solo danni allo sportello. Ai militari il compito ora di visionare le immagini riprese dalle telecamere gestite direttamente dalla sede centrale Unipol di Bologna, Le indagini sono in corso.