Taviano - Definitiva la condanna a due anni e mezzo di reclusione al carabiniere accusato di aver picchiato senza un giustificato motivo, un ragazzo durante un controllo. I giudici della quinta sezione penale della Corte di Cassazione hanno dichiarato inammissibile il ricorso presentato dall’avvocato difensore di C.P., 55 anni, di Gallipoli, brigadiere in servizio nella stazione di Taviano quando il 16 febbraio del 2011 fratturò il perone e la tibia destra del ragazzo afferrato per il maglione e tirato fuori di forza da una Renault Twingo. Dicendogli: «Tossico, drogato, hai bevuto?». Violenza privata aggravata e lesioni gravi, le ipotesi di reato dei tre ordini di giudizio.La prima condanna risale ad aprile del 2015, con la pena rimasta invariata poi in Appello e che non ha avuto accesso in Cassazione.Confermata, dunque, anche la provvisionale di 5.000 euro alla vittima costituitasi parte civile con l’avvocato Emanuela Galati.