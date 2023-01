Lei lo lascia, lui sfascia casa alla compagna: arrestato due volte in tre giorni

Arrestato due volte in tre giorni dopo aver sfasciato la casa della compagna ed essersi opposto (invano) all’arresto. Un uomo di 45 anni di Taviano, già sottoposto a processo per direttissima dopo l’arresto di domenica, ieri è finito nuovamente in carcere. Domenica mattina l’uomo si sarebbe presentato a casa della compagna, con la quale aveva interrotto da poco la relazione, e in preda all’ira avrebbe sfasciato l’abitazione, rompendo anche il cellulare della malcapitata. Lunedì, poi, una nuova incursione, che però non ha trovato impreparata la compagna.

Lei chiama i carabinieri e chiede aiuto

La donna, infatti, ha reagito chiamando i carabinieri e chiedendo aiuto. Il 45enne è stato rintracciato nei pressi della caserma, arrestato e, su disposizione del pubblico ministero Maria Vallefuoco, portato nel carcere di Lecce. Lunedì, poi, si è presentato in aula per il processo per direttissima dinanzi alla giudice Francesca Mariano, con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Il suo difensore, l’avvocato Biagio Palamà, dopo aver ottenuto la scarcerazione e l’obbligo di firma, ha richiesto un termine a difesa. L’udienza è stata aggiornata al 23 gennaio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA