TAVIANO – Il concerto dei Sud Sound System a Taviano in occasione della festa in onore del patrono San Martino si farà. Lo ha comunicato ufficialmente stamane il presidente del comitato Dario Meneleo. L’esibizione era stata in precedenza annullata per colpa, sembra, di un volantino anonimo firmato “Lotta Studentesca” il cui contenuto aveva creato imbarazzo e timori all’interno degli organizzatori, tanto da mettere in discussione l’intero programma civile. La paternità della lettera, che circolerebbe nella cittadina da circa una decina di giorni, è stata già seccamente smentita dal movimento leccese. Nello scritto ci si domanda ironicamente se ci si trovi alla “festa di San Martino o alla festa della “maria”, facendo riferimento ad uno dei brani dei Sud Sound System ovvero “Erba libera”. Fatto sta che la notizia della cancellazione aveva generato un’ampia protesta popolare, anche sui social, che ha consigliato il comitato di rivedere la propria decisione dopo una lunga riunione svoltasi domenica sera. Nando Popu, il leader del gruppo. Aveva auspicato prevalesse il buon senso e in un post su Facebook : “il mio sogno è poter suonare a TavianO”. E così sarà, come da programma, il 12 novembre prossimo.