Festa di compleanno con 11 persone, maximulta per 2.800 euro

Ultimo aggiornamento: 13:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Qualche sera fa, sul numero di emergenza 113 del Commissariato di Gallipoli, è arrivata la segnalazione che in un appartamento di Taviano si stava svolgendo una festa alla presenza di adulti e bambini.Non avendo altri elementi sul numero delle persone presenti e sulla tipologia di festa ed al fine di verificare la veridicità della segnalazione, gli agenti del Commissariato sono andati sul posto ed in effetti hanno sorpreso 7 adulti e 4 bambini che, in una casa, erano tutti insieme a festeggiare la ricorrenza di un compleanno.Gli agenti non hanno potuto far altro che sanzionare i trasgressori con una multa di 400 euro ciascuno, per un totale di 2.800 euro.