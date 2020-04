Plastica, ferro e polistirolo: discarica sul terreno di un parente. Una denuncia

Ultimo aggiornamento: 12:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I carabinieri Forestali di Gallipoli sono intervenuti a Taviano , in località “Li tronci”, dove hanno scoperto un illecito smaltimento di circa 10 metri cubi di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi costituiti da materiale plastico e ferroso, tra cui teli, secchi e tubazioni in plastica, materiale in nylon, contenitori in polistirolo, bombolette in alluminio di varia natura, derivanti dall’attività agricola. I rifiuti erano stati abbandonati in modo incontrollato su un’area agricola della superficie di circa 50 metri quadri, andando a formare una vera discarica non autorizzata.L'uomo che gestiva la discarica - sul terreno di proprietà di un parente - è stato denunciato in stato di libertà per attività non autorizzata di gestione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi mediante l’abbandono e il deposito incontrollato degli stessi sul suolo. L'intera area ed i rifiuti speciali sono stati sottoposti a sequestro preventivo.