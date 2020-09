© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha percosso e minacciato la moglie nonostante il giudice gli avesse imposto il divieto di avvicinamento. Ragion per cui i carabinieri della stazione di Taviano, nel Salento , lo hanno arrestato a Mancaversa, marina del paese, in flagranza dei reati di maltrattamenti in famiglia, minacce, inosservanza ai provvedimenti dell'autorità e percosse.In manette, un 52enne di Racale che si trova ora ai domiciliari.