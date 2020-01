Al cinema con un film sottotitolato apposta per lui: il regalo al bimbo sordo

Ultimo aggiornamento: 20:49

Il piccolo aveva espresso il desiderio di vedere un film con i suoi personaggi preferiti al cinema. La sala è riuscita a procurarsi una copia realizzata apposta e ha proiettato il film solo per lui, ma con i sottotitoli. E' la bella stopria che arriva dal cinema Fasano di Taviano, dove un piccolo spettatore non udente ha potuto realizzare il suo desiderio.La mamma del bimbo, dopo aver assistito ad una proiezione speciale, al Multiplex di Taviano, ha ringraziato i gestori: “Un grande grazie al direttore e a tutto lo staff del cinema Fasano di Taviano che ha esaudito un grande desiderio del mio bambino non udente: poter vedere il film dei suoi personaggi preferiti con i sottotitoli. È bellissimo che tutti possano andare a vedere un film anche le persone speciali. Grazie di cuore!”.La risposta del gestore è stata altrettanto positiva: “Ringraziamo di cuore per la bella recensione. Desideriamo ringraziare a nostra volta la distribuzione Warner Bros. Italia per il supporto: sono stati molto felici della nostra richiesta e si sono prodigati in tutti i modi per aiutarci dal punto di vista tecnico, dimostrando una grande sensibilità nel voler rendere il cinema sempre più fruibile da tutti. Ci auguriamo che questa esperienza possa ripetersi in futuro anche con altri bimbi e persone speciali, da parte nostra c'è la massima disponibilità”.