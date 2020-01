Paura nel basso Salento, scardina la porta e irrompe nella casa della ex: «Ti uccido, dammi la bambina»

Ultimo aggiornamento: 13:12

Prima ha scardinato letteralmente la porta d'ingresso e poi, minacciando di morte l'ex moglie e la madre di lei, ha tentato di prendere e portare via con sé la figlia piccola, in affidamento esclusivo alla madre. E' accaduto ieri sera a Taviano, provincia di Lecce . Ad allertare i carabinieri è stata proprio una vicina di casa, allarmata dalle urla sentite in serata.L'uomo, dopo essere entrato con la forza e aver minacciato le due donne presenti, ha cercato di prendere con sé la bambina, ma è stato messo in fuga dalle grida della madre e della nonna. Immediato l'intervento dei carabinieri, che lo hanno rintracciato - era nel frattempo rientrato in casa - e arrestato in flagranza per atti persecutori, danneggiamento, violazione di domicilio e tentata sottrazione di minore.