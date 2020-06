Rapporti sessuali con cinque ragazzini: chiuse le indagini nei confronti di un 70enne

Avrebbe abusato di alcuni ragazzini in un capannone in periferia, in cambio di piccoli regali. Somme di denaro, ricariche telefoniche, cellulari erano la contropartita alle richieste di atti sessuali che un 70enne di Taviano faceva ad alcuni ragazzini del posto. E ne avrebbe violentati cinque tra il 2018 e il 2019.



Ora il pm ministero Stefania Mininni ha chiuso le indagini a carico di A.S., 70 anni di Taviano, già arrestato nel febbraio con le accuse di violenza sessuale continuata e aggravata e pornografia minorile.



Un quadro piuttosto preoccupante, sul quale la Procura e i carabinieri hanno cercato di fare luce. L'anziano, ad agosto scorso, è stato raggiunto da un decreto di perquisizione, al termine del quale gli sono stati sequestrati il cellulare e il computer. Anche i telefonini delle presunte vittime sono stati acquisiti come fonti di prova. L'intento della Procura era quello di trovare tracce dei presunti abusi nelle memorie elettroniche, tra foto, video e messaggi. © RIPRODUZIONE RISERVATA