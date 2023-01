Salento, uomo cade da quattro metri: in ospedale in codice rosso

Corsa in ospedale per un uomo precipitato al suolo da un’altezza di 4 metri. L’incidente si è verificato questa mattina a Taurisano. Ancora poco chiara la dinamica dei fatti e cosa l’uomo stesse facendo prima di cadere.

L’immediata richiesta di soccorsi ha richiamato sul posto gli uomini del 118 che dopo aver prestato le prime cure al ferito, hanno disposto il ricovero in codice rosso, per dinamica, all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce per ulteriori accertamenti. L’uomo al momento sarebbe cosciente e non in pericolo di vita.

Seguono aggiornamenti