Troppi contagi, tamponi di massa a Taurisano: arriva l'esercito per gestirli

Almeno cinquanta casi positivi in pochi giorni, l'intera squadra di calcio contagiata e una chiesa chiusa dopo che il parroco ha pubblicamente annunciato di aver contratto il Covid. Taurisano, nel Salento, rischia di trasformarsi in un enorme focolaio e per mettere in sicurezza la popolazione, per effettuare i tamponi necessari, scende in campo anche l'esercito.

I militari della Brigata Pinerolo hanno effettuato stamane un sopralluogo per verificare l'idoneità dell'area mercatale, individuata dal sindaco Raffaele Stasi, per l'installazione di una struttura mobile dove effettuare i tamponi. Ricevuto il via libera, nel giro di 48 ore potrà giungere in paese il container con tutto il materiale necessario ad attivare il presidio che sarà gestito operativamente dalla Sanità Militare, in stretta collaborazione con l'Ufficio Igiene Pubblica dell'Asl di Lecce.

Ultimo aggiornamento: 15:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA