Salento, il funerale è su Zoom: così una famiglia ha detto addio al nonno in sicurezza

La pandemia da coronavirus ha svuotato dolorosamente i riti di addio ai defunti. Per questo, una famiglia di Taurisano, nel Salento, ha deciso di organizzare una piccola cerimonia sull'app Zoom dedicata al loro congiunto 89enne deceduto in questi giorni.

Covid, 2.236 positivi nel Salento: a Lecce, Taurisano e Tricase il più elevato numero di contagi. La mappa, comune per comune

Sul manifesto funebre fatto affiggere per le vie del paese, e pubblicato sul sito dell'agenzia di pompe funebri, i familiari dell'anziano scomparso hanno fornito le istruzioni per partecipare al funerale via web con tanto di id e password precisando che non sarebbero state accettate visite a casa da parte di nessuno, parenti stretti compresi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA