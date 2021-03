Sorpresi a trasportare un divano: avevano svaligiato una casa al mare. Due arresti

Gli agenti del commissariato di Taurisano hanno arrestato, nella tarda serata di ieri, Cosimo Caro e Davide Napoli, entrambi 38enni della zona, ma stabilmente residenti a Lido Marini. L'accusa è furto aggravato.

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio mirati alla prevenzione dei furti nelle abitazioni del litorale di Ugento, infatti, due pattuglie della Squadra Volanti del commissariato di Taurisano, hanno intercettato i due uomini mentre erano intenti a trasportare un divanetto in rattan.

Erano talmente sicuri di poter agire indisturbati, che non hanno saputo nascondere la sorpresa quando si sono visti davanti gli agenti. E questo nonostante pochi giorni prima, fossero stati denunciati a piede libero per ricettazione perché, durante un normale controllo di polizia effettuato in orario in cui sono vietati gli spostamenti (dalle 22 alle 5), erano stati trovati in possesso di attrezzature per l’edilizia (un gruppo elettrogeno ed un martello pnumatico) di cui però non hanno saputo fornire la provenienza.

La Polizia ha quindi rinvenuto, oltre al divanetto completo di cuscini, un tavolino, piccoli elettrodomestici ed utensili. Una volta individuati i proprietari dell’abitazione depredata e devastata, i due fermati sono stati arrestati e, su disposizione del pubblico ministero di turno, sottoposti agli arresti domiciliari in attesa della direttissima.

Tutta la refurtiva recuperata è stata consegnata al legittimo proprietario.