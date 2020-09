Operaio folgorato durante uno scavo: grave in ospedale con ustioni

Rimane folgorato da una scarica elettrica mentre lavora sulla rete pubblica.

Terribile incidente sul lavoro nelle prime ore del pomeriggio, nella periferia di Taurisano. M.L., operaio 62enne di Specchia, era a lavoro insieme ai suoi colleghi per conto di una ditta di San Pancrazio Salentino appaltatrice di Enel Energia.

Erano all’opera presso uno scavo realizzato per intervenire sulla rete elettrica all’angolo tra via Don Giovanni Bosco e viale eroi d’Italia. Per cause ancora da stabilire, l’uomo è stato attraversato da una scarica elettrica che ha colpito tutta la parte destra del suo corpo.

Il malcapitato è stato soccorso dai sanitari del 118 che l'hanno trasportato d'urgenza presso l'ospedale "Cardinale Panico" di Tricase, in codice rosso, per poi trasferirlo quasi subito al nosocomio "Perrino" di Brindisi, destinato al reparto Grandi Ustionati. Uno dei colleghi che ha assistito alla scena ha accusato un malore ed è stato trasportato in ospedale per degli accertamenti. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri ed i tecnici dello Spesal, per le verifiche del caso. Le indagini sono nelle mani degli agenti del commissariato di Taurisano. Ultimo aggiornamento: 19:03