Vìolano il coprifuoco e non si fermano all'alt della Polizia: schianto contro il guard rail. Nei guai 4 ragazzi, due sono minori

Non si ferma all’alt della Polizia, perde il controllo dell'auto e finisce contro il guard rail. Il conducente, un 19enne di nazionalità albanese, sprovvisto di patente e positivo a cannabinoidi e alcool è stato denunciato, mentre il gruppo di ragazzi in auto con lui è stato multato per violazione del coprifuoco.

E' accaduto ieri a Taurisano, nel Salento. Una pattuglia della sezione Volanti del locale commissariato si è trovata costretta a inseguire a forte velocità una Alfa Romeo 147, che viaggiava contro mano e rapidamente nel centro cittadino. Il conducente dell’Alfa Romeo, per nulla persuaso a desistere dal fuggire, guidando pericolosamente e sempre a folle velocità, ha proseguito la corsa dirigendosi verso Ugento. Anche qui, violando le più elementari norme del Codice della Strada, ha proseguito, tra sorpassi azzardati, brusche frenate e svolte imprudenti, nella sua incosciente corsa, dirigendosi verso Torre San Giovanni e tentando di seminare i poliziotti.



La pattuglia, nonostante avesse perso di vista l’Alfa Romeo, ha continuato la ricerca dei fuggitivi dirigendosi sempre verso Torre San Giovanni e, subito dopo, giunti al bivio della contrada Artanisi, constatava che la macchina inseguita, ormai fuori controllo, era andata a schiantarsi contro il guard rail. Dall’auto erano scesi 4 giovani, due ragazzi e due ragazze, mentre il quinto occupante, una ragazza, era incastrato tra le lamiere e non riusciva a venir fuori dall’abitacolo. L'incendio del vano motore dell'auto avrebbe potuto trasformare quell'incidente in una tragedia, anche alla luce del fatto che all'interno, incastrata, c'era una giovane donna. Determinante l'intervento degli agenti, che hanno messo in salvo la giovane donna e, con l’estintore in dotazione alla volante, spento le fiamme.



A causa delle ferite riportate da tutti gli occupanti nell’impatto, sono intervenute tre ambulanze. Delle tre ragazze, tutte minorenni, solo una è stata trasportata al pronto soccorso di Tricase; il conducente 19enne è stato trasportato presso il Vito Fazzi di Lecce e l’altro ragazzo, un 22enne di Casarano, peraltro figlio del proprietario della vettura, è stato accompagnato in ospedale a Casarano dal padre.



Dai successivi esami ed accertamenti si è appurato che il conducente, K.S., era sprovvisto di patente di guida, risultava positivo ai cannabinoidi e aveva un tasso alcolemico nel sangue pari a 1.0 g/l . Il veicolo era sprovvisto di assicurazione. Alla luce di quanto accertato, il conducente è stato denunciato per guida senza patente; guida sotto l’influenza dell’alcool e di sostanze stupefacenti e per resistenza a Pubbllico Ufficiale. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo poiché privo di assicurazione. Tutti i protagonisti di questa notte folle sono stati sanzionati per inottemperanza della normativa anti-covid che prevede la permanenza in casa dalle 22 alle 5.