Salento, droga per due chili nel divano e nella spazzatura: arrestata

La droga? Nel divano e nel cestino della spazzatura. A seguito di un mirato servizio di appostamento, gli agenti della squadra Volanti in servizio presso il commissariato di polizia di Taurisano hanno proceduto ad una perquisizione nella residenza a Ruffano di una donna di 36 anni, di origini marocchine che è stata poi arrestata. All’interno del divano e nel cestino della spazzatura è stata trovata sostanza stupefacente del tipo hascisc, per circa due chili e materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente.

I controlli

Al termine dei controlli, la donna, nota alle forze dell’ordine, è stata arrestata in flagranza di reato, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo hashish e, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, è stata portata nel carcere di “Borgo San Nicola“ di Lecce.