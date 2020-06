Ruba in un salone da parrucchiere ma l'impianto di videosorveglianza lo incastra

TAURISANO - Furto aggravato in un salone di acconciature: nel tardo pomeriggio di ieri gli agenti del commissariato di Taurisano hanno tratto in arresto Luigi Manco, 43enne del posto, accusato di furto aggravato. Nel primo pomeriggio, la polizia era stata chiamata dal titolare di un salone da parrucchiere per denunciare il furto: approfittando della pausa pranzo, infatti, il ladro si era introdotto all’interno del locale dopo aver forzato e danneggiato la finestra in alluminio e dopo aver messo a soqquadro il locale, aveva rubato: un computer, un telefono, una borsa e il fondo cassa.

Il tutto senza accorgersi di essere ripreso dalle telecamere del locale. Gli agenti hanno quindi visionato le immagini riconoscendo immediatamente il responsabile, per altro in regime di arresti domiciliari. Una volta raggiunto, il ladro aveva ancora con sé la refurtiva ed è stato arrestato.