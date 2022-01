Taurisano, entrano in chiesa e rubano le offerte dei fedeli. Individuati grazie alle telecamere

I poliziotti del commissariato di Taurisano in provincia di Lecce hanno denunciato un 23enne e un 29enne per furto aggravato in concorso. I due, residenti uno a Carmiano e l'altro a Copertino, in Salento, lo scorso 13 gennaio erano entrati nella chiesa Santi Martiri Giovanni Battista e Maria Goretti di Taurisano e avevano rubato le offerte dei devoti dalla cassetta della tomba della Beata Mirella Solidoro.

Beccati dalle telecamere

La visione dei filmati del sistema di videosorveglianza installato nella chiesa ha permesso agli investigatori di risalire ai due che sono stati poi riconosciuti dallo stesso parroco che in più di una occasione li aveva aiutati anche economicamente. I due hanno ammesso le proprie responsabilità.