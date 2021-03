Via vai sospetto da un'abitazione: i poliziotti “stanano” uno spacciatore di cocaina

Arrestato un 55enne di Presicce-Acquarica, con l'accusa di spaccio di cocaina. Gli agenti della sezione Volanti del Commissariato di Taurisano, infatti, avevano notato da tempo un via vai dall'abitazione dell'uomo, Lucio Mancino e ieri pomeriggio, all'ennesima “visita”, sono intervenuti, bloccando Mancino e l'uomo che, a bordo di una Renault Clio, era pronto a salutare e abbandonare l'abitazione dopo aver concluso l'affare.

Il giovane automobilista, infatti, alla vista degli agenti e una volta informato del perché era stato fermato, ha consegnato spontaneamente un involucro in cellophane di colore verde, termosaldato all’estremità e contenente mezzo grammo di cocaina. I poliziotti hanno quindi perquisito l'abitazione di Mancino e trovato, all’interno di un cassetto di un mobiletto in cucina, 23 involucri in cellophane termosaldati all’estremità, dello stesso colore di quello consegnato dal giovane, contenente ognuno mezzo grammo di cocaina e un sacchetto in cellophane trasparente annodato contenente all’interno sempre cocaina, ma nella forma di pezzi in cristallo, per un totale di 65,08 grammi.

Mancino è stato quindi arrestato: si trova ora ai domiciliari.