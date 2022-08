Taurisano, scontro all'incrocio: tre i mezzi coinvolti, ferito un bimbo di 9 anni

Un incidente stradale si è verificato tra Taurisano e Casarano tra un furgone, una Fiat Punto e un'Opel Astra: tre i feriti, tra cui un bambino di 9 anni. Due delle persone coinvolte sono in gravi condizioni, portate in ospedale in codice rosso.

Lo scontro all'incrocio

I rilievi sono stati fatti dalla polizia locale di Taurisano. Lo scontro è avvenuto all'altezza di un incrocio. Vi sarebbe stato un tamponamento e poi l'impatto con la terza vettura, ma su questo vi sono ancora approfondimenti in corso. Stando alle prime informazioni il bimbo si trovava in macchina con il nonno: entrambi sono stati condotti in ospedale a bordo di un'ambulanza. Stessa sorte per un altro conducente, mentre la quarta persona è rimasta illesa.