Ancora un'auto in fiamme a Taurisano, la seconda in poche ore

Un'altra auto bruciata a Taurisano. Si tratta del secondo caso in poche ore, dopo l'attentato incendiario, avvenuto la scorsa notte, all'abitazione del segretario del Partito democratico e candidato consigliere comunale Francesco Damiano e all'auto del fratello di Damiano.

Taurisano, raid incendiario contro la casa del segretario Pd e candidato consigliere: paura in paese a pochi giorni dal voto

Un'altra auto in fiamme

Questa volta ad essere bruciata è stata l'automobile di una donna di 51 anni, senza occupazione fissa. L'incendio che ha provocato danni a tutta la parte anteriore dell'auto è stato appicato in via Firenze, a circa un chilometro di distanza dal primo episodio. Sul posto per domare le fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco che non sono riusciti a risalire a cosa abbia potuto provocare l'incendio dell'auto. Sull'episodio indagano i carabinieri.