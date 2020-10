Fucili da caccia senza licenza e nascosti in giardino: arrestato un 39enne

Nella tarda serata di ieri, gli agenti del Commissariato di Polizia di Taurisano, hanno arrestato G.C. un 39enne del luogo: è accusato di detenzione illegale di armi.

Da qualche tempo il 39enne, già noto alle forze dell’ordine per i numerosi precedenti penali a suo carico, era finito sotto la lente degli agenti con il sospetto che detenesse armi. Sospetto divenuto certezza dopo la perquisizione eseguita a suo carico e che ha permesso di rinvenire nel giardino pertinente alla sua abitazione due fucili da caccia con matricola abrasa sulle canne e sul castello. Uno dei fucili era stato modificato con il taglio delle canne, Accorgimento, questo, che ne facilita il trasporto. Le armi, apparentemente in ottimo stato, erano occultate tra varie cianfrusaglie che G.C. accumulava in una sorta di deposito all’aperto e saranno sottoposte ai dovuti accertamenti per risalire alla matricola ed all’eventuale utilizzo in qualche delitto.

Le armi sono state, quindi, sequestrate e l’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale Borgo San Nicola di Lecce a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA