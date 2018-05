Tari, arrivano gli aumenti. Salvemini: "Scelta di trasparenza e responsabilità"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’avviso di pagamento Tari che i leccesi stanno ricevendo in queste ore portano con sé alcuni aumenti, annunciati e variabili, per le famiglie, dall’1,5% al 12,2%. Per le utenze non domestiche, invece, il ritocco al rialzo è, mediamente, del 15%. L’aumento era nell’aria da tempo, vuoi per le certificate lacune del capitolato d’appalto per raccolta dei rifiuti e spazzamento delle strade (più volte segnalate da questo giornale), vuoi per i conseguenti ritocchi al servizio concordati fra Comune e Monteco nel corso degli anni. Lo scorso anno, in piena campagna elettorale per le Comunali, le tariffe furono confermate perché l’azienda - è scritto nella delibera di allora - non aveva depositato il Piano economico finanziario del servizio e la Tari deve coprire con precisione l’importo necessario a garantire la raccolta dei rifiuti. Le tariffe, dunque, furono confermate. Ora, però i numeri, le spese e i dati sono stati presentati e il costo del servizio è passato dagli iniziali 23 milioni e 950mila euro annui ai 28 milioni e 283mila euro del 2017. Quasi quattro milioni in più, che ora sono stati spalmati sui cittadini e sulle imprese, ad eccezione dei nuclei familiari con Isee inferiore ai 6.000 euro, che godranno della cosiddetta Tari sociale, e dei nuclei con Isee fino a 9.000 euro che avranno invece una riduzione del 50% della quota variabile.Rispetto al 2018, a guadagnarci avrebbero dovuto essere i sigle: per loro, infatti, il provvedimento porta con sé una riduzione media del 7% sulla Tari annua. Condizionale d’obbligo, però, perché in più di un caso si è registrato un aumento.«L’aumento - spiega il sindaco Carlo Salvemini in una nota - è causato da diverse motivazioni, in larga parte riconducibili a scelte che ci hanno preceduto, rispetto alle quali ci siamo assunti la responsabilità di intraprendere un percorso nuovo». Di tale percorso fanno parte alcune scelte, che il primo cittadino elenca: «Quest’anno, stiamo mettendo in atto la copertura di costi del servizio che avrebbero dovuto essere considerati nella bolletta 2017 (160mila euro solo per la parte maturata da luglio a dicembre 2017) e che invece non erano stati inseriti. La loro esclusione ha consentito a chi mi ha preceduto di affermare - spiega - di non aver aumentato la Tari, salvo poi averli scaricati su altri capitoli del bilancio comunale, quindi, in ogni caso, a carico dei cittadini. Abbiamo messo riparo alle lacune del capitolato sottoscritto nel 2016 con Monteco che dimenticava interi quartieri dallo spazzamento e stabiliva il servizio di prossimità invece del porta a porta nelle marine e case sparse. Per questo abbiamo riconosciuto la necessità di prevedere maggiori risorse per 1,5 milioni di euro e abbiamo inoltre incluso nel computo della tassa, i costi che comporta per tutti noi la carenza di impiantistica necessaria alla chiusura del ciclo dei rifiuti (con l’obbligo, spesso, di trasportarli e smaltirli in impianti lontani)».Per Salvemini, dunque, «gli aumenti della Tari 2018 sono il frutto di scelte trasparenti e doverose non legate a decisioni eccezionali fatte dall’attuale amministrazione, tali da causare un’impennata della spesa. Sono piuttosto frutto di valutazioni improntate al realismo, alla trasparenza, alla precauzione e hanno l’obiettivo unico di consentire ai leccesi di vivere in una città più pulita. Abbiamo scelto la strada della trasparenza e della responsabilità, e puntiamo, attraverso il recupero dell’evasione del tributo e un sempre più efficiente servizio di raccolta differenziata, di giungere presto al risultato di una città più bella perché più pulita».