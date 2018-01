Targa falsa e folle inseguimento in strada: mistero sulla Mercedes in fuga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Folle inseguimento per le strade del Nord Salento, dove una vettura sospetta ha ignorato l'alt del carabinieri e dal centro di Campi salentina ha ingaggiato una lunga corsa per tentare la fuga.Alle 5 circa, una Mercedes classe “E” è passata su Corso Italia e, alla vista dei militari, ha accelerato per cercare di dileguarsi. A quel punto i militari hanno iniziato a seguire l'auto che nonostante le segnalazioni con lampeggiante e sirene, ha continuato per la sua strada.È scattato cosi il piano di controllo coordinato con le centrali di Lecce e Campi per accerchiare il mezzo. L’inseguimento si è protratto lungo la strada per Carmiano per poi proseguire nel centro abitato di Novoli e tornare nel centro di Campi salentina dove il conducente è riuscito a far perdere le tracce. I militari, in più di una occasione, hanno dovuto evitare di mettere a rischio altri ignari utenti della strada. Sono in corso indagini per verificare la provenienza del mezzo la cui targa è abbinata ad una vettura non corrispondente alla Mercedes in questione.