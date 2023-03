Scontro tra due macchine, bimbo in ospedale

L'auto si ribalta dopo l'incidente con un'altra vettura. E in ospedale finiscono mogli, marito con il loro bambino. Paura nel primo pomeriggio di oggi per l'incidente avvenuto nei pressi del centro commerciale di Giorgilorio, alla periferia di Surbo. Nel violento impatto una delle due macchine si è capovolta. Subito sono scattati i soccorsi. In ospedale, con i genitori, anche il bimbo piccolo che viaggiava nel seggiolino sistemato sul sedile posteriore della vettura che si è ribaltata.

I soccorsi

Sul posto sono subito scattati i soccorsi. Il bimbo che si trovava sul seggiolino, proprio alle spalle del sedile del passeggero è stato prontamente condotto al pronto soccorso dell'ospedale di Lecce. Nel nosocomio sono immediatamente stati effettuati gli accertamenti del caso e fortunatamente, dopo l'iniziale spavento, le condizioni del piccolo sono apparse rassicuranti. Nello stesso ospedale anche il papà che ha riportato una contusione al gomito. La mamma, invece, si trova nell'ospedale di Copertino