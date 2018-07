Festa di S.Oronzo, no al trasloco al quartiere Stadio: i paninari ricorrono al Tar

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non ci stanno a traslocare al quartiere Stadio per la festa di Sant'Oronzo. E per questo gli ambulanti che vendono panini, hot dog e piadine fanno ricorso al Tar contro il Comune e l'amministrazione Salvemini. L'incarico è già stato affidato agli avvocati Daniele Montinaro e Vittorio Solero.Palazzo Carafa ha comunicato nei giorni scorsi l'intenzione di far traslocare i "paninari" da via Costa - che collega viale XXV Luglio a via Cavallotti - a piazza Adamo, adiacente all'impianto sportivo del via del Mare. Al loro posto, il bando pubblicato dal Comune prevede la collocazione di banchetti e bancarelle per articoli scolastici e giocattoli."I titolari dei camion per i panini che da sempre hanno svolto il loro lavoro regolarmente, con regolare istanza e con regolare versamento della tassa di occupazione del suolo pubblico - spiegano Montinaro e Solero - non ci stanno e, dopo aver invano cercato un dialogo con l’amministrazione per far capire bonariamente le loro ragioni, si sono rivolti a noi per ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale e far valere le loro ragioni. Non si comprende quale sia la motivazione, pare non esista. Ragioni di ideologia politica non possono certo fungere da presupposto per l’ennesima scelta di carattere amministrativo che non tiene in alcuna considerazione né la storicità e la tradizione dei cosiddetti “paninari” della festa di Sant’Oronzo, né le esigenze di quindici famiglie che da decine di anni contano anche sulla festa del nostro Patrono per sbarcare il lunario. Peraltro secondo le intenzioni dell’Amministrazione, i “paninari” dovrebbero andare in Piazza Adamo che nulla ha a che vedere con la Festa e dove sono già presenti altrettanti camioncini stabili che non si comprende dove dovrebbero trasferirsi”.