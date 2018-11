Tap, via libera dalla perizia: non applicabile la direttiva Seveso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il gasdotto Tap non è assoggettabile alla normativa Seveso, che riguarda i rischi rilevanti nei grossi impianti industriali. E' la conclusione cui sono giunti i periti nominati dal giudice per le indagini preliminari Cinzia Vergine. La perizia è stata depositata questa mattina.Secondo i periti (gli ingegneri Fabrizio Bezzo, Davide Manca e Lionella Scazzosi), «non vi è alcun elemento tecnico che possa indurre a una diversa interpretazione del sistema in termini di direttiva Seveso qualora i due progetti (il gasdotto Tap che arriva fino a San Foca e la successiva condotta Snam di allaccio alla rete nazionale che giunge fino a Mesagne, ndr) fossero interpretati come opera unitaria, cumulativa o sequenziale». «Per quanto riguarda - aggiungono gli esperti - la progettazione tecnica-ingegneristica e la cosiddetta direttiva Seveso (...) non c'era alcun obbligo di procedere a uno studio e a una valutazione di tipo unitario» dei due impianti.Diverso, invece, il discorso della valutazione ambientale-paesaggistica. I periti sostengono che «avrebbe dovuto essere predisposta parte dello studio con la finalità di una valutazione complessiva dell'opera fino alla connessione alla rete nazionale, con un approccio almeno di massima; oppure avrebbero dovuto essere trovate altre soluzioni per giungere allo stesso risultato tecnico».«In conclusione - scrivono i periti - non sono state trovate, in Italia o in Europa, strutture tecnologiche analoghe al terminale Prt di Tap in cui sia stata applicata una qualche forma della direttiva Seveso».