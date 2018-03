Tap, traffico bloccato e lanci di uova: denunciati undici attivisti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Undici persone sono state denunciate dai carabinieri della compagnia di Lecce a seguito delle indagini relative alla manifestazione non autorizzata svoltasi a Melendugno il 2 marzo scorso contro il gasdotto della Tap (Trans Adriatic Pipeline) in costruzione, con approdo previsto sulla spiaggia di San Foca. Sono ritenute responsabili, in concorso ed a vario titolo, di manifestazione non preavvisata, imbrattamento di cose altrui, furto aggravato e violenza privata. Secondo l'Arma, durante l'iniziativa avrebbero occupato più volte la sede stradale, esponendo striscioni No Tap, contro l'opera che, nelle previsioni, trasporterà gas naturale dell'Azerbaigian all'Europa. E, inoltre, avrebbero pronunciato frasi ingiuriose contro la società incaricata dei lavori e invettive nei confronti delle forze dell'ordine. I manifestanti avrebbero ostacolato il traffico veicolare sulla strada provinciale 145, determinando forti rallentamenti e costringendo le forze dell'ordine a regolare la circolazione stradale. Inoltre avrebbero lanciato uova contro la sede dell'ufficio informazioni di Tap. Gli attivisti, infine, avrebbero portato via uno zerbino posto all'ingresso dell'ufficio e avrebbero lanciato minacce verbali contro una impiegata della società Alma Roma.