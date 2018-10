Tap, slitta alla prossima settimana il parere finale del Ministero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Slitta alla prossima settimana il parere finale del ministero dell'Ambiente sulla regolarità delle autorizzazioni ambientali al cantiere del gasdotto Tap. Lo slittamento, fanno sapere fonti del ministero, si è reso necessario per visionare i numerosi documenti che sono stati portati oggi ai tecnici ministeriali dal sindaco di Melendugno Marco Potì.Potì, accompagnato dagli avvocati del Comune e dal rappresentante dei No Tap Graziano Petracchi, ha consegnato una serie di documenti che erano stati allegati in precedenza ai ricorsial Tar contro le procedure di valutazione di impatto ambientale. La documentazione riguarda la tutela dell'alga posidonia, l'impermeabilizzazione dell'impianto e il ritrovamento sul posto di cromo esavalente.Il Comune sostiene anche che l'ex ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda abbia concesso autorizzazioni a Tap quando il suo governo era dimissionario e in carica solo perl'ordinaria amministrazione.