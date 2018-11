Tap, sequestrati documenti in tutta Italia. Si indaga sull'inquinamento della falda

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Improvvisa svolta nell'inchiesta sul presunto inquinamento della falda a causa dei lavori eseguiti nel cantiere di Tap. I carabinieri del Noe hanno sequestrati in diverse città d'Italia una serie di documentazioni riguardanti le analisi delle acque di falda. Il sequestro è stato disposto dalla Procura di Lecce. Perquisiti gli uffici di Tap a Melendugno, Lecce e Roma. Perquisita anche la sede del laboratorio dove sono state eseguite le analisi dei campioni di acqua della falda, a Padova. Le analisi eseguite per conto della Procura avevano evidenziato il superamento dei parametri relativi ad alcuni inquinanti, come il cromo esavalente.