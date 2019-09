Tap, il primo gas a San Foca a fine 2020. La società: «Pronti a raddoppiare la portata»

Il gasdotto Tap sarà operativo alla fine del 2020. Il primo gas che Tap immetterà nella rete italiana dal terminale di San Foca è infatti atteso nell’ultimo trimestre del prossimo anno, mentre in Grecia arriverà a novembre 2019 e a inizio 2020 in Albania. Lo ha detto il managing director di Tap AG, Luca Schieppati, intervenuto all'energy summit, organizzato da il Sole 24-Ore.



I tempi dell'azienda. «Sulla realizzazione dell’infrastruttura siamo tranquilli. Una notizia che forse è passata sotto profilo è che l’attuale governo ci ha appena rinnovato la Via (Valutazione di impatto ambientale) che sarebbe scaduta proprio ieri e noi possiamo continuare a realizzare l’opera», ha sottolineato il manager.



Il raddoppio della portata. Schieppati ha anche aggiunto che «abbiamo fatto dei market test sulla possibilità di raddoppiare la capacità di gas fino a 20 miliardi di metri cubi. Tecnicamente non ci sono problemi, servono solo due compressori in Grecia e Albania ma i tubi restano gli stessi».

