Tap: «Pronti a realizzare il microtunnel». Dai 5Stelle esposto in Procura: «Sequestrate il gasdotto»

Il gasdotto Tap «è fondamentale per il processo di transazione energetica verso le rinnovabili, c’è una grande voglia di dialogo e di cominciare a informare, non credo che si possa parlare di piani B». Lo Ha detto il direttore generale di Tap, Luca Schieppati, al summit del Sole 24 Ore sull’energia. «Il nostro approdo a San Foca è quello che minimizza gli impianti ambientali e di sicurezza - ha detto Schieppati - e il fatto che l’Italia abbia bisogno di questo gas non fa che confermare che questa infrastruttura serve». Schieppati ha annunciato che «siamo all’80% dell’opera, in Grecia e Albania siamo al 99%. Abbiamo fatto la pausa estiva volontaria per non impattare sul turismo, anche se il progetto non impatta, e».Intanto i parlamentari 5Stelle Lello Ciampolillo, Sara Cunial e Saverio De Bonis hanno presentato alla Procura di Lecce unadel gasdotto e in particolare dell’area interessata alla realizzazione del microtunnel. Motivo: «La mancata ottemperanza di varie prescrizioni poste a base dei decreti attuativi e la scarsa chiarezza della procedura amministrativa».«L’urgenza dell’iniziativa - precisano i promotori dell’iniziativa - è legata all’imminente ripresa dei lavori, come comunicato con nota del 21 settembre dalla stessa Tap. Alla luce di tutto ciò abbiamo deciso di procedere con un’azione legale. Essere a conoscenza di questi fatti e rimanere inermi avrebbe significato, infatti, non solo tradire il nostro mandato elettorale ma disattendere totalmente al nostro dovere di parlamentari».