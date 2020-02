© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo la protesta, la polemica sulla realizzazione del gasdotto Tap si sposta sulla richiesta di ristori da parte dei territori interessati dal passaggio dell'opera. A gettare la pieta nello stagno l’intervento del capogruppo Pd in consiglio comunale, Antonio Rotundo, che sollecitava l'amministrazione ad avanzare richieste in tal senso.Sulla vicenda era intervenuto anche Carlo Salvemini , sposando la linea di Rotundo e finendo bersagliato dai “No Tap”, convinti sostenitori del muro contro muro tra il territorio e la Multinazionale.Oggi un nuovo capitolo della querelle, che vede lo scontro tra due istituzioni: Palazzo Carafa e Unisalento. Il docente Michele Carducci nel forum online Democrazia nel Salento, ha infatti definito l’atteggiamento del Comune «molto preoccupante e privo di ragionevolezza ecologica».«I danni ambientali - spiega il costituzionalista - non possono essere adeguatamente compensati» e «la letteratura scientifica dimostra che la (pseudo) soluzione degli ‘impatti rilevanti … adeguatamente compensati” non compensa proprio nulla, perché non incide sulla (anzi, contribuisce alla) c.d. ‘Chronic Disturbance’ che ci ha portato ai problemi ecosistemici di oggi (è come presumere che siano ‘adeguatamente compensabili’ gli ‘impatti rilevanti’ che si continuano a perpetrare su un corpo malato)».Alla fine della sua nota Carducci parla di «vuota responsabilità verso anonimi cittadini, cui proporre denaro, al posto di coscienza critica al passo col dramma dei tempi». E definisce «veramente un peccato imperdonabile di chi si proclama dalla parte dei più vulnerabili, ma contribuisce alla vulnerabilità, purché, per senso di responsabilità, “adeguatamente compensata”.».Il sindaco gli ha risposto con un altrettanto lungo post su Facebok: «Sono abituato a misurarmi con le asprezze del dibattito e non sono quindi impressionato, semmai sorpreso, che anche un intellettuale del tuo profilo ceda alle consuetudini del "linguaggio ostile" e s'incarichi di pubblicare un messaggio falso nei contenuti - spiega Salvemini -. Ribadisco che l'avvio di procedure di compensazione non ha nulla a che vedere con l'assenso o il dissenso verso l'opera». «Mi chiedo dunque se consideri allo stesso modo la costituzione di parte civile da parte della Regione Puglia, del Comune di Melendugno e altri nel procedimento penale nei confronti dei vertici Tap, essendo la stessa finalizzata alla richiesta di un risarcimento danni, che – giocoforza –dovrà essere quantificato (in casi di condanna)», prosegue Salvemini che infine domanda a Carducci quale sia la tua posizione nei confronti dell'Università del Salento. «Della quale alcune articolazioni hanno offerto – legittimamente – collaborazione alla progettazione e realizzazione del gasdotto. Non ricordo tue prese di posizione pubbliche su questo, tese a ispirare la condotta di tutti noi “verso il futuro di decenza che dobbiamo ai giovani e alle generazioni future”. Mi chiedo se - oltre che nei confronti del sindaco, degli assessori e dei consiglieri comunali di Lecce - abbia censure da esprimere anche nei confronti della Università e di tuoi colleghi».