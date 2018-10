Tap, la senatrice salentina Donno (M5S): «Non sono traditrice né collusa»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non sento di essere una traditrice, una cialtrona o meno che mai una collusa come chi ha svenduto, violentato e sfruttato la nostra terra». Lo scrive sulla sua pagina Facebook, Daniela Donno, senatrice salentina del M5S. «Sia chiaro, non ho nulla di cui vergognarmi, ero e sono No Tap e sono convinta che il conto di questo scempio non lo possa pagare il Movimento, e ancor meno la nostra terra e chi la abita. La sensazione drammatica è quella di essere stati, ed in parte essere ancora, da elettori ed eletti, una briciola all'interno di uno spaventoso tritacarne, di cui non siamo mai stati parte e di cui è impossibile comprendere l'enormità». La senatrice pentastellata salentina professa ancora ottimismo sull'esito della vertenza gasdotto: «Io - dice - ci spero ancora, voglio peccare di ottimismo, ci credo ancora, come spero e credo in un clima di rapporti personali e politici nuovo».E in un'intervista all'Huffington Post, invece, il consigliere regionale Angelo Trevisi chiede scusa a nome del movimento per non aver potuto fermare l'opera.