Tap, l'annuncio di Potì: andrò in Procura appena infilzano i pali

«Ho inviato una diffida al ministro Toninelli e sono pronto, appena infilzano i pali, ad andare in Procura». Il sindaco di Melendugno, Marco Potì, apre un nuovo fronte contro il gasdotto Tap. Nel mirino di Potì finisce questa volta il palancolato, una sorta di steccato composto da pali lunghi 28 metri e infissi nel fondo marino per circa 21 metri che permetterà di disconnettere l’area di scavo del microtunnel dall’ambiente costiero, proteggendo le praterie di Cymodocea dall’eventuale dispersione di sedimento durante le attività di scavo per l’estrazione della testa fresante della “talpa”.«Lo vogliono fare senza avere una concessione demaniale marittima - ha detto Potì nel corso de “Il Graffio”, in onda su Telenorba e TgNorba24 -. A San Foca, sul lungomare, la Capitaneria di Porto di Otranto ha sequestrato le sedie e le fioriere ad una birreria perché non avevano la concessione demaniale. Non mi si può dire che fanno una diga, due dighe, e la concessione non c’è. Le leggi italiane le rispettano sia quelli del bar che quelli dell’Azerbaijan».