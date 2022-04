Tap, barriera sottomarina contro la pesca a strascico

Tap avvierà nei prossimi giorni l'installazione sul fondo del mare di dissuasori, tramite una barriera sottomarina, per impedire la pesca a strascico. La Trans Adriatic Pipeline che ha costruito il gasdotto che dalla frontiera greco-turca attraversa Grecia e Albania per approdare a San Basilio (Marina di Melendugno) ha scelto di investire nella tecnologia biosostenibile di Econcrete, azienda israeliana i cui materiali favoriscono il fiorire della biodiversità catturando la CO2'anidride carnonica e offrendo prestazioni strutturali migliori rispetto al calcestruzzo tradizionale.

Oltre ad impedire la pesca a strascico, la particolare forma delle strutture fornisce anche rifugio a molte specie ittiche arricchendo l'habitat sottomarino e aumentando la pescosità di queste acque, a beneficio della marineria locale, con cui Tap ha condiviso i dettagli dell'intervento: i blocchi di cemento sono forati e favorisco così la permanenza dei pesci. La vicinanza fra un blocco ed un altro, le antenne in acciaio che bloccano le reti, possono favorire la riproduzione la permanenza delle specie ittiche .

Profondità tra 16 e 43 metri

L'attività di posa sarà realizzata nell'area circostante il punto di uscita del porto di San Foca a una profondità compresa tra 16 e 43 metri dove la pesca a strascico non è consentita. La conclusione dei lavori è prevista nel mese di maggio. Oltre all'installazione dei dissuasori e dei relativi materassi in pietrame di sottofondo, un'imbarcazione sarà dedicata ai monitoraggi ambientali in corso d'opera. L'attività è svolta in coordinamento con tutte le autorità che hanno competenza su queste opere sottomarine.

Questi interventi vengono realizzati con manufatti e oggetti costruiti in diverse forme e materiali e immersi in mare al fine di realizzare meccanismi tecnico-ecologici o, come si usa dire, di ingegneria ecologica, per incrementare la produzione delle risorse biologiche marine e a proteggere i fondali dalla pesca a strascico illegale. Questi interventi sono noti anche come barriere artificiali, il cui principio è quello di utilizzare strutture appositamente immerse per attrarre, concentrare, sviluppare e proteggere risorse sfruttabili ittiche dall'uomo.

I dettagli

La disposizione spaziale delle strutture ha l'obiettivo di creare una ampia area di circa 700 metri di lato composta da singole stazioni anti-strascico illegale (20 dissuasori) e un'area con specifiche finalità di monitoraggio e oasi di ripopolamento della fauna ittica composta da 20 stazioni ravvicinate di circa 40x60 metri.

I blocchi che compongono le singole stazioni saranno assemblati a forma di piramide (5 blocchi di 2 metri di lato per ciascuna stazione). Le piramidi poggeranno su un basamento costituito da materassi in pietrame con lo scopo di creare un opportuno substrato d'appoggio.