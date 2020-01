Apre le bombole a gas per far saltare la casa: terrore in quartiere

Mattinata di grande paura nella periferia di Nardò. Un uomo avrebbe tentato il suicidio aprendo le bombole del gas presenti in casa e subito dopo minacciato di far saltare tutto in aria. A dare l’allarme sono stati i vicini. Sul posto sono intervenute due volanti della polizia di Stato, i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia locale. Le forze dell’ordine hanno bloccato l’uomo e riportato tutto sotto controllo Ultimo aggiornamento: 18:05 © RIPRODUZIONE RISERVATA