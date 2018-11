Terrore in tangenziale: percorre contromano la galleria. Patente ritirata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Terrore questa mattina intorno alle 9 lungo la tangenziale di Lecce. Decine gli autisti che hanno chiamato il 113 segnalando un'auto che procedeva contromano. Immediatamente è scattato l'allarme: sono state inviate due volanti. Una si è messa all'inseguimento dell'auto che, avendo imboccato la tangenziale dall'uscita di Novoli, ha percorso controsenso tutta la galleria. L'altra volante è intervenuta per bloccare l'auto frontalmente, cosa che è avvenuta all'altezza dello svincolo per Monteroni.A bordo dell'auto c'era un 70enne che viaggiava insieme con la moglie e la sorella e che ha dichiarato agli agenti di non essersi accorto di quanto accaduto. All'uomo è stata ritirata la patente. solo per un caso fortuito non è rimasto ferito nessuno.