Trappola tangenziale: ancora uno scontro. Due auto distrutte e traffico a rilento

Ancora un incidente lungo la tangenziale di Lecce . Stavolta, teatro delle scontro fra due auto è stata la bretella ovest, all'altezza dello svincolo per la statale 101 in direzione Gallipoli. Per cause ancora in corso di accertamento due auto si sono scontrate, probabilmente complice l'asfalto reso viscido dalla pioggia.Sul posto, insieme alle unità di soccorso stradale, anche una pattuglia dei vigili urbani di Lecce che ha provveduto a delimitare la scena e regolare il traffico, a rilento per via del restringimento della carreggiata. Intervenute anche le ambulanze del 118. Aggiornamenti a breve.