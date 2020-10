Tamponi a scuola e al basket: in quarantena 150 ragazzini

Un bimbo positivo al Covid in una scuola elementare di Ceglie Messapica, un adolescente contagiato a Taranto. E altri 40 ragazzini della scuola basket di Monteroni di Lecce in isolamento fiduciario a casa dopo il contagio di un compagno di squadra. Il virus non allenta la presa e non dà dare tregua alle scuole di ogni ordine e grado che continuano a sospendere le lezioni e chiudere battenti. E nel Grande Salento ormai il numero di giovani e giovanissimi in quarantena ha superato le 150 unità. Ma è allarme per la diffusione dei contagi anche nei luoghi frequentati abitualmente dai ragazzini anche dopo l'orario scolastico: palestre, associazioni sportive e palazzetti dello sport. E su questo fronte il primo episodio si è registrato nella giornata di venerdì proprio nel Salento. A Monteroni di Lecce, nello specifico, dove circa 40 tra ragazzini e dirigenti di una scuola di basket sono stati sottoposti al tampone da parte della Asl dopo il caso di contagio accertato di un 13enne che frequentava la struttura adiacente il Velodromo degli Ulivi. Il giovane cestista è risultato positivo al Covid a seguito di una serie di accertamenti clinici di routine preliminari a un intervento chirurgico. Una volta accertato il contagio, le autorità sanitarie hanno allertato l'associazione sportiva che gestisce i corsi di basket a Monteroni. E nella stessa serata di venerdì circa 40, tra giovani atleti e dirigenti sportivi, sono stati sottoposti al tampone da parte del personale sanitario della Asl di Lecce. Test che fortunatamente ha dato esito negativo. L'autorità sanitaria ha, comunque, comunicato alle famiglie l'obbligo di isolamento fiduciario in casa dei ragazzini per due settimane. Sino al 21 ottobre, dunque.

Intanto a Ceglie Messapica, nel brindisino, un bimbo è risultato positivo al Covid nella scuola elementare De Amicis del primo comprensivo di Ceglie Messapica. Era a casa da circa dieci giorni prima che venisse accertata la positività, ma come previsto dal protocollo sanitario, nella mattinata di ieri tutti i compagni di classe e le maestre sono state sottoposte a tampone dall'Asl. L'esito sarà comunicato alle famiglie nelle successive 24 - 48 ore. A seguire l'evolversi della situazione il sindaco Angelo Palmisano, che ha precisato: «Il bambino risultato positivo è a casa da dieci giorni prima dell'accertamento e che i compagni di classe sono stati sottoposti a tampone in via precauzionale. L'Asl sta seguendo i protocolli previsti. Ora aspettiamo l'esito che ci darà indicazioni anche sulla tenuta del sistema di prevenzione in ambito scolastico. In seguito, capiremo se sarà necessario agire con eventuali, conseguenti provvedimenti. Questa situazione deve farci riflettere sulla necessità di seguire tutte le regole per la prevenzione del contagio ed evitare assembramenti dinanzi alle scuole». Un caso di contagio accertato anche al liceo Aristosseno di Taranto: nelle scorse ore un 15enne è risultato positivo al virus. E anche in questo caso i protocolli di sicurezza sono scattati immediatamente: tracciamento dei contagi e tamponi per docenti e compagni di classe.

Intanto a Tricase, in provincia di Lecce, resterà ancora chiusa almeno sino a martedì la scuola per l'infanzia e primaria di via Sandro Pertini. L'allarme nell'istituto è scattato lo scorso venerdì dopo l'esito positivo del tampone per una maestra. E seppure l'insegnante fosse già assente da scuola, la dirigente ha disposto l'immediata sospensione delle lezioni. Gli ispettori Asl hanno avviato le procedure di isolamento preventivo e tracciamento dei contatti della classe. Nella serata di venerdì il sindaco Antonio De Donno, a mezzo ordinanza, ha poi disposto la chiusura della scuola annunciando che domani, a partire dalle 15, saranno sottoposti a tampone tutti coloro che hanno avuto contatti diretti con l'insegnate risultata positiva: bambini, docenti e personale scolastico. I test saranno effettuati dal personale della Asl in uno degli ambiente scolastici che successivamente sarà sanificato. «La situazione è monitorata continuamente dai servizi sanitari - ha reso noto De Donno post su Facebook - Vi prego di attenervi scrupolosamente alle ordinanze. L'uso della mascherina può salvare una vita». Pronti a tornare scuola già domani, invece, gli studenti del liceo Ciardo-Pellegrino di Lecce. Le lezioni in presenza nella succursale dell'artistico erano state sospese lo scorso giovedì, a seguito di un caso accertato di contagio di uno studente. E compagni di classe e docenti erano stati sottoposti a tampone. Screening da cui erano emersi altri due casi di contagio tra studenti. Ora, però, l'allarme sembra essere rientrato. A renderlo noto è la stessa dirigente sul sito dell'istituto . «Si comunica che lunedì le lezioni riprenderanno regolarmente, ad avvenuta sanificazione degli ambienti».

