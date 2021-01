Violento tamponamento fra un camion e un furgone in panne sulla tangenziale: mezzi distrutti. Traffico bloccato

Violento tamponamento sulla tangenziale Ovest di Lecce (subito dopo l'uscita della galleria Condò in direzione di Brindisi) fra un autocarro condotto da 40enne di Trepuzzi e un furgone in panne fermo all'uscita della galleria, furgone che è andato completamente distrutto. A bordo c'erano il conducente e il passeggero: il primo è finito in ospedale in codice giallo, il secondo è stato miracolosamente illeso. Il traffico - rallentato per l'intero corso della mattinata - ha ripreso il suo flusso regolare. Sul posto, sono intervenuti vigili del fuoco e Polizia locale.

Ultimo aggiornamento: 13:15

