Tampona i vigili del fuoco e fugge via: caccia al pirata della statale

Una Bmw Z4 coupè tampona un land rover dei vigili del fuoco, in dotazione al distaccamento di Gallipoli, e fugge via.I carabinieri di Taviano sono intervenuti in soccorso, raggiungendo il luogo del tamponamento, all'altezza del sesto chilometro della statale 274 Leuca insieme ai mezzi del 118, che hanno poi trasportati i caschi rossi all'ospedale Sacro Cuore della vicina città ionica. In tre hanno rimediato, fortunatamente, solo ferite lievi.Ora i militari sono sulle tracce del veicolo che ha tamponato e dell'accaduto è già stata informata l'autorità giudiziaria.